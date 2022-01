Lien LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/leoni-emanuele/



Emanuele Leoni



Passionné par le domaine du digital et du numérique, j'évolue actuellement en première année à l'ISEG Strasbourg (école de marketing & communication du digital).



Étant très curieux et dynamique, j'ai effectué de nombreux stages professionnels, notamment en R&D chez Vossloh à Reischoffen (entreprise spécialisée dans l'aiguillage et dans le chemin de fer) ; ou encore en tant que pigiste chez les DNA de Haguenau (journal alsacien).



En raison de ma passion pour l'écriture et la radio, j'ai entrepris une courte expérience dans le groupe RCF de Reims (Radio Chrétienne Française), et j'aide désormais Top Music Strasbourg, dans la cadre de ma formation scolaire à l'ISEG.



Mais je suis également ouvert à d'autres expériences professionnelles : j'ai par exemple exercé des professions qui tournent autours du contact client, comme serveur, barman ou encore préparateur de cocktails, et tout cela à l'étranger (Italie notamment).