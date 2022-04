Emanuele SIANO

- Professionnel avec 10+ années d'expérience en informatique et gestion des systèmes HRMS

- Parles plusiers langues(italien, anglais et français)

- Expérience complète de travail avec les utilisateurs finaux pour concevoir et développer des systèmes d'information basés sur le web

- Capacités de direction d'équipe. Excellent dans la traduction du besoin client en cahier des charges technique et/ou fonctionnel

- Vaste expérience dans la conception d'architecture des systèmes d'information



Mes compétences :

Ressources humaines

Information Technology

Informatique

Gestion de projet