Ingénieur en Génie Civil et de l'environnement avec une expérience décennale variée dans le domaine de la géotechnique et ferroviaire (gares et des ateliers de maintenance).



Chef de Projet Technique chez AREP, filiale de SNCF Gares&Connexions.



Fondateur et CEO de ARKEAN, entreprise innovante dans le domaine de la consolidation et stabilisation des sols propriétaire de brevets d'invention.