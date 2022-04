Je suis italienne mais La ville de Rochefort m’a accueillie depuis Octobre 2015.

Je suis curieuse et j'aime apprendre des nouvelles choses.

Dynamique et motivée je suis à la recherche d'un nouvel emploi.



Mes compétences :

Pacchetto office

Lavoro in gruppo

Prestashop

Pacchetto Adobe

WordPress

Fatturazione elettronica