Manuel GRAPHISSIMO (BARANGER)

Graphissimo est une agence audiovisuelle, située à Pons, en charente maritime.

Avec plus de 15 ans dexpérience dans le domaine de la communication, du graphisme et développement web et 6 ans dans la photographie, je vous accompagne dans vos projets, tels que :



* la création de vos supports de communication (logo, flyer, brochure, banderole, goodies, )



* la création de vos supports digitaux (site internet, réseaux sociaux )



* photographie dentreprise (trombinoscope, reportages, packshoot produits, embellissement)



Mon organisation ainsi que ma souplesse me permettent de toujours tenir les délais fixés. Je suis en veille permanente sur les dernières technologies et tendances graphiques.



Secteur de Saintes, Jonzac, Pons, Cognac et alentours.



Mes compétences :

Adobe InDesign CS5

Développement web

Adobe Lightroom

Webmaster

Design graphique

HTML 5

Adobe Photoshop

Retouche photo

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Illustrator CS5

Prestashop

CSS

Photographie culinaire

Production photographique

Reportage photo

Photographie publicitaire

Photographie