Mina ABDOU

Titulaire de:

- DEES (Diplôme Européen d'études supérieurs) en QSE

- Certificat professionnel d'auditrice interne

- Certificat de spécialisation animatrice QSE



Je suis à la recherche d'un poste d'Animatrice, Assistante ou Responsable QSE afin de contribuer à l'obtention de la Qualité de service, Produit mais aussi à analyser et améliorer la sécurité du personnel tout en respectant l'environnement.



Je suis disponible dès à présent pour toute proposition





Mes compétences :

Évaluation de risques professionnels

Analyse et gestion de déchets

Indicateurs de performances

Stockage de produits chimiques

Analyse environnementale

Arbre des causes

IFS

Traçabilité

Management de la qualité

Ishikawa

MSP

BRC

Audit

AMDEC

HACCP

CHSCT

Animation de formations

Management des processus

8 D

PDCA