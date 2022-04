Ex dga de CNIA ASSURANCE



ex Administrateur dg de Soges assurance groupe ACECA



Actuel directeur general de Sogeassur nouveau cabinet de courtage d'assurance, de reassurance et d'assurance credit, spécialisé dans les risques d'entreprise



ancien éléve du lycée Mohamed V de CASABLANCA et diplômé en sciences po de l'universite Mohamed V DE RABAT



Mes compétences :

Fiabilité

Innovation

Professionnalisme