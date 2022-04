Embenga Adzoby ROCK SIMPLICE

Bonjour Je suis celui que je suis.



Après le BAC (G3 Gestion Commerciale) en 1998 à Brazzaville, la Licence Spécialisée en Gestion Commerciale (2001 ISG) à Brazzaville, la Maitrise en Économie, Option Monnaie et Crédit (2004) à Brazzaville, j'ai fais une Formation Professionnelle en Gestion des Ressources (2007 Cabinet POTENTIEL RH à Pointe noire), j'ai été employé Responsable Marketing (MTI 2005) à Pointe noire, Comptable et Caissier (Chambre Consulaire 2006 et 2007) à Pointe noire, Comptable et Chargé du Personnel(CAKTUS NEGOCE 2008) à Pointe noire, Gestionnaire Paie et GTA (Total Z&P Congo 2008-2011) à Pointe noire, Chef du Personnel (HPCI 2012) à Pointe noire, Responsable Administratif et Financier du Groupe VICWOOD THANRY à douala au Cameroun, Responsable des Ressources Humaines de SHIBAC / Groupe NDOUNA FRANCOIS (04/2014 à 03/2017) et enfin PDG de DEWOREL Sarl jusqu'à ce jour.



Merci



Mes compétences :

Gestion immobilière

Logistique

Gestion des ressources humaines

Paie

Comptabilité générale