Emconsulting MÉTIERS DE L'ALIMENTATION

" Il faut être du métier pour comprendre ses impératifs, ses imprévus, ses défis, ses victoires mais aussi les doutes et les problèmes qui y sont liés. "



Cabinet de conseils, d'expertise, d'analyses et de formation, EMConsulting est l'aboutissement d'une expérience de plus de 30 ans au service des métiers de l'alimentation.



Eric Mazaud, ancien chef de cuisine, Ambassade des USA, Ministre des USA, Yves Saint-Laurent...

Conseiller en communication culinaire pour la Grande Distribution, Carrefour, Auchan...

Formateur-Enseignant



L'intervention d'un spécialiste peut aider votre entreprise à acquérir la dynamique qui lui manque afin de hisser son niveau d'activité à la hauteur de votre investissement.



Notre ambition est d'être le référent en matière de conseils, d'hygiène et de sécurité pour les CHR, les métiers de bouches, les collectivités locales et territoriales.



Mes compétences :

Hygiène Alimentaire HACCP

Cahier des Charges

Délégation de Services (Public)

Prélèvements pour Analyses microbiologique

Conseils en Optimisation

PMS et Agrément

Formation professionnelle

Développement et Création de Site Internet