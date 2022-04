Emélie FACHE

Titulaire d'un BTS Chimie depuis juin 2006, j’ai eu l’occasion de découvrir, à travers plusieurs entreprises, différentes méthodes de travail et de forger ainsi mon expérience.



Le poste de technicienne contrôle qualité des produits finis chez ASTRAZENECA m’a permis de découvrir le monde du travail et d’acquérir la rigueur et le sérieux que l’industrie pharmaceutique demande. De plus, ma participation au projet LEAN basé sur les règles des 5S (Débarrasser, Ranger, Tenir propre, Standardiser, Maintenir), qui vise à améliorer les conditions de travail et les temps d’analyse, pourrait être bénéfique pour le poste que vous proposez. Cette expérience m’a donné également les bases pour être organisée et efficace en toute autonomie et sécurité.

Puis, chez MINAKEM et COCA-COLA, j’ai découvert le rôle du technicien qualité en laboratoire lié directement à la production et les responsabilités associées à ce poste.

Enfin, KERNEOS et COMILOG m’ont permis de connaître leurs laboratoires d’essais physiques et d’utiliser des appareils spécifiques à la cimenterie et à l’industrie du silicomanganèse.





Persévérante et motivée, je serais prête à m’intégrer au sein de votre équipe et à m’adapter à vos conditions de travail. Patiente et minutieuse, je fournirais un travail de qualité.



Mes compétences :

Chimie