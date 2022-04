Emeline ALPHONSE

Avec une arrivée programmée en février 2017 dans la Drôme Provençale dans les environs de Nyons (26), je propose mes compétences en tant qu'assistante administrative.



Dotée d'un parcours professionnel dans le milieu associatif et culturel allant de l'accueil, de la gestion administrative et financière, de la gestion de personnel, saisie comptable, secrétariat à l'organisation d'événements, je suis disponible pour des collaborations dans le montage de vos projets.



Mes compétences :

Communication

Spectacle vivant

Assistance administrative

Gestion de projet

Accueil de groupes

Gestion du personnel

Accueil des clients

Accueil du public

Accueil physique et téléphonique

Gestion administrative

Comptabilité

Organisation d'évènements

Secrétariat