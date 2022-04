Christophe BOTTOIS

Issue du technique, passionné par la nature humaine et les relations qui en découlent, j'ai professionnellement, évolué vers le management et les relations commerciales, non par obligation mais naturellement, étant persuadé que l'écoute de l'autre est bien souvent la clef aux différents défis que nous proposent la société actuelle.

Je fais parti de ceux qui n'opposent pas le business et respect de l'autre, je crois au partenariat et en cette phrase devenue un peu banale " gagnant gagnant"

Je suis ouvert et très respectueux des différences, il existe toujours des points communs dans la multitude.

Je crois à l'ordre et aux vertus d'une organisation efficace, base nécéssaire pour atteindre les objectifs .. je suis un passionné méthodique



Mes compétences :

Management opérationnel

Communication

Gestion de la relation client

Analyse stratégique