Emeline ARBEAU

Bénéficiant de 17 années d'expérience dans le domaine des vins et spiritueux, dans la coopération, à la propriété puis au sein du négoce - j'ai acquis des compétences en marketing, communication - avec une activité de terrain en tant que Responsable de zone Export.

Trilingue français/allemand/anglais, je suis une personne dynamique, rigoureuse et organisée.

Je souhaite trouver un poste de Responsable export/marketing/communication - où je pourrai développer mes compétences en toute autonomie au sein d'une équipe soudée.





Mes compétences :

Export

Wines and spirits industry

Wine making

Wine tasting

Communication

Marketing