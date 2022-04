Emeline ARBEAU

Trilingue français/allemand/anglais, je bénéficie de 20 années d'expérience dans la commercialisation à l'export de vins de marque, de Grands Crus Classés (livrables et primeurs) et spiritueux.

J'ai également développé une double compétence en marketing/communication.

Mes zones géographiques de compétence sont l'Europe (pays germanophones/PECO/Benelux) - ainsi que l'Asie (Chine/Japon/Singapour).

J'aime évoluer dans un univers multiculturel, recruter et fidéliser des clients et leur faire découvrir l'art de vivre "à la française".



Mes compétences :

Commerce international

Dégustation

Viticulture

Communication

Marketing

back office

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IDEE Financial Software

Adobe Photoshop

Adobe