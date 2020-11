Emeline CHLOND

J'accompagne les Responsables d'atelier / de service dans leurs responsabilités en matière de prévention des risques relatifs aux domaines de la Santé Sécurité Environnement (SSE) de façon à respecter la réglementation en vigueur, réduire les accidents de travail et limiter les impacts négatifs sur lenvironnement.



Mes compétences :

Document unique

Analyse fonctionnelle / AMDEC

Management de la Santé Sécurité au Travail / OHSAS 18001

Management environnemental / ISO 14001

Analyse Environnementale

Management de projet

Management de la Qualité / ISO 9001

Energies, normes et réglementation thermique

Gestion des déchets

Empreinte environnementale

Responsabilité Sociétale des Entreprises / Développement Durable

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Accidentologie au travail

Veille réglementaire

Management de la Santé et Sécurité au Travail / ISO 45001

Management de la Sécurité Industrielle