Emeline CUGNOD

Étudiante passionnée par la biologie, jai dabord décidé de morienter vers une licence en physiologie avant de découvrir les biostatistiques qui mont toute suite plus. Jai donc continué ma formation en Master en santé publique pour faire des biostatistiques appliquées aux essais cliniques et à lépidémiologie.

Jai pu approfondir les compétences suivantes au cours de ma formation et de mon stage de première année de master :

- Analyse descriptive et analyses statistiques univariées et multivariées (régression linéaire, régression logistique)

- Manipulation de bases de données

- Manipulation du logiciel R

- Anglais niveau B2



Je suis rigoureuse, autonome et motivée pour apprendre et parfaire ma formation.