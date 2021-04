Emeline FLEURET

Diplômée en communication depuis 2011, j'ai multiplié les expériences en variant les domaines. On m'a toujours appris que grâce aux compétences enseignées en étude supérieure de communication nous sommes capable de s'intégrer dans tout type d'organisation.



Quel que soit le domaine d'activité, il y a toujours de la communication, du marketing et du management à faire.

Toute société est constituée d'être humain travaillant en collaboration dans un but précis de création et cette dernière ne peut être optimale si elle n'est pas pensé.



Mon domaine de prédilection est la culture, malheureusement ce secteur n'étant pas une priorité politique en ces heures de contexte économique compliqué. Et pourtant quoi de plus revitalisant que d'offrir aux gens un peu de bonheur à travers un moment de partage avec le sourire.



Par attrait naturel, la communication environnementale dans le but de préservation et d'informer me paraît essentiel à l'heure d'aujourd'hui pour respecter un équilibre indispensable, celui de nos vies futures.



Depuis 2014, j'ai développé la pratique de beaucoup de sports de montagnes principalement: randos, snowboard, VTT mais aussi roller, yoga, escalade, kayak.

J'aimerais beaucoup combiner le sport et mes compétences en communication comme sur un poste de rédactrice web autant qu'un poste dans le tourisme comme j'occupe aujourd'hui.



Je cherche des postes comme assistante polyvalente, communication ,administrative, manager ou encore de projet; quel que soit l'organisation ou même la collectivité.



Mes compétences :

Communication

Organisation d'évènements

Management

Marketing

Administratif

Accueil

Secrétariat

Tourisme