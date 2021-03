Emeline GARNIER

Etudiante en dernière année du Master Écologie et Développement Durable de l'UCO d'Angers, qui dispense une formation complète dans les domaines de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et de l'Environnement, je me prépare à entrer dans la vie active.



Forte de 2 années d'alternance enrichissantes et de multiples expériences professionnelles et associatives antérieures, j'ai pu développer de nombreuses compétences, tout particulièrement dans l'insertion du Développement Durable au quotidien, dans les entreprises, leurs activités et dans les collectivités et souhaite poursuivre en travaillant dans ces secteurs.



Très curieuse et ouverte, je m'intéresse également à tout ce qui y est lié : Ecologie, Biodiversité, Gestion et conservation de la faune et de la flore de nos régions, Urbanisme, Communication, .... et approfondis volontiers mes connaissances en auto-didacte ou à laide de MOOCs.



Volontaire, dynamique, rigoureuse, sachant travailler en équipe et aimant les défis, je pense pouvoir apporter là où l'on m'offrira une opportunité.



Mes compétences :

Recherches bibliographiques et documentaires

Affiches de communication

Rédaction d'articles, protocoles, rapports, compte

Gestion d'un journal (rédaction, maquette, correct

Modélisation de plan (2D/3D)

Gestion administrative et financière d'une associa

Dissection (crustacés, poissons, petits mammifères

Recherche et gestion de partenariats

Travail en équipe

Analyse de vidéos comportementales (éthologie)

Organisation de manifestations festives et culture

Herbier (réalisation et entretien)

Echantilllonnage et inventaire botanique, faunisti

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Biométrie (oiseaux)

Plan mobilité

Analyse de cycle de vie

Ecologie industrielle et territoriale

Audacity

Réseaux sociaux

Windows Movie Maker

Logiciel R

Paint 3D

XMind Pro 8

Kozikaza

Snapseed

Pack Office 365 (Word, Excel, PP, etc)