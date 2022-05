Etudiante en licence de communication et événementiel à l'Université Catholique de Angers.

Dynamique et active j'aime avoir des responsabilités.



Anglais courant (une année passée en Nouvelle Zélande)



mes passions : l'équitation en compétions et les sports de glisse



mon ambition : travaillé dans l'événementiel sportif si possible dans le rugby, les sports nautique, les sports de glisse et l’équitation.