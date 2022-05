Pauline BERNARD

Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des compétences en management de la qualité, à la fois au sein d’une unité de production et au sein d’une équipe projet en industrie.



Mes différentes expériences au sein d’industries et de secteurs variés m’ont permis de développer d’importantes capacités d’adaptation, d’acquérir des compétences en management transverse, en pilotage d’actions et de découvrir que j’aime le travail d’équipe et l’animation de groupe de travail.



Dynamique et curieuse, mon ouverture d’esprit me permettent d’atteindre mes objectifs et d’accompagner mes collègues dans les différents enjeux de la mission qui m’est confiée.



Aujourd’hui après avoir découvert les secteurs du transport (ferroviaire et automobile) je souhaite mettre en pratique mes compétences dans de nouveaux secteurs tels que ceux de l’aéronautique, de la maroquinerie, du textile, de l’énergie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Assurance qualité

Management

Qualité

Rigueur

Production

Automobile

Amélioration continue