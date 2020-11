Emeric VERLY

FORMATEUR



- Management opérationnel

- Commerce

- Relation client

- Communication interpersonnelle







FORMATION:

- Analyse dune demande spécifique

- Elaboration dune progression pédagogique

- Création de supports de formation personnalisés

- Conception et animation dune formation présentielle

- Accompagnement et évaluation des apprenants



MANAGEMENT:

- Recrutement et intégration de nouveaux collaborateurs

- Encadrement, formation et animation de l'équipe de vente

- Organisation et répartition des missions quotidiennes

- Préparation et animation des réunions d'équipe

- Entretien ponctuel et annuel dévaluation



COMMERCE:

- Gestion opérationnelle du magasin

- Mise en place et suivi des opérations commerciales

- Définition et animation des objectifs commerciaux

- Veille des tendances et de la concurrence



GESTION:

- Gestion qualitative et quantitative des réassorts et des stocks.

- Gestion administrative : gestion du personnel, flux monétaires,

- Pilotage budgétaire et horaire d'un point de vente

- Elaboration des plannings d'équipe