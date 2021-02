émi RENAUDEAU

Mon parcours professionnel ma permis de piloter lactivité de surfaces de vente de la Grande Distribution dans ses dimensions techniques, humaines et financières, et ainsi développer leurs rentabilités selon la politique commerciale de lentreprise.

Depuis plus de 10 ans, jai pu organiser le fonctionnement de structure commerciales différentes, ce qui fait de moi une dirigeante capable de faire face à des complexités multiples, tant dans lorientation stratégique que dans la gestion des ressources humaines, lanalyse des données dactivité, la gestion du budget global et lidentification des axes dévolutions. Mon expérience sest exercée face à la Grande Distribution mais aussi face à la Distribution Spécialisée et ce également dans le déstockage de produits de discount demandant un degré élevé dadaptabilité et de réactivité.

Au-delà de mes compétences techniques, je crois avoir fondé mes succès sur l'attention constante portée au management et aux détails opérationnels, avec toujours laccent mis sur les résultats tant qualitatifs que quantitatifs.

Si mon parcours me confère une légitimité dans la gestion dune unité commerciale dans son ensemble, je serai également intéressée par des challenges comme la gestion et lanimation en itinérance de multi-sites.

Aujourd'hui je recherche un poste idéalement polyvalent, enrichissant et responsabilisant. Rejoindre une entreprise ambitieuse et de porter avec elle un projet motivant. Aussi je serai ravie de vous rencontrer afin de pouvoir vous exposer plus en détails mes motivations.

Je vous prie dagréer, Madame, Monsieur lexpression de mes sincères salutations.

Cordialement,

Emi Renaudeau