Eric RENAUDEAU

Mon parcours professionnel, c'est 23 années exercées dans le secteur informatique.



En tant que consultant chez l'éditeur de logiciel Scort, leader Européen dans l'intégration de Mainframe dans les nouvelles technologies, j'ai la charge d'accompagner les équipes de développement de nos clients dans leurs projets stratégiques détaché en tant q'uexpert technique sur nos solutions. J'anime des formations techniques en France et en Europe, et je m'investis sur des prototypes J2ee en « avant vente » afin de démontrer à nos clients l'étendue des possibilités de nos outils.



En 2006, j'intègre la société Sopra-Group, acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de l'édition de logiciels.

Je participe aux développements de l'application Web de banque en ligne « CyberPlus » pour la banque populaire.

Pour la CNP, leader dans le domaine de l'assurance vie en France, je m'implique dans la création dune cellule dédiée aux tests fonctionnels avec comme objectif principal d'augmenter la qualité des livraisons logicielles pour leurs partenaires en industrialisant le processus de test.



En 2013, j'intègre les équipes Intégration Applicative de l'Assurance-Maladie.

J'assure le traitement opérationnel des projets dans les phases d'intégration et recette, je m'applique à aider les équipes projet à mettre en production des solutions conformes aux normes CNAM, qui respectent les exigences techniques et fonctionnelles identifiées.



Ces expériences me permettent d'accompagner des acteurs principaux de différents domaines :

- Banque, Assurance : AGF, AXA (France et Espagne), GAN, Crédit Lyonnais, Finaref, Sofinco, SwissLife, Groupama, Banque Populaire, CNP

- Energie : EDF, Général Electric

- Transport : SNCM

- Service Public : ANPE, Assurance Maladie



Mes compétences :

JAVA / J2EE

Tests unitaires

Tests utilisateurs

JSP/Servlet

Junit

UML2

Eclipse

Tomcat

Weblogic

Wsad

Plan de test

Analyse de risque

Strategie de test

Solutions Scort

JSP