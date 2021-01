Emilie BLONDEL

Forte d'un diplome d'Architecte, d’une expérience de plus 10 ans en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, mes connaissances couvrent la conception, l’etude de faisabilité, la réalisation de programmes fonctionnels, architecturaux et techniques, la mise en place de consultations (Maîtrise d’œuvre, SPS, CT,…) en passant par analyse des études de

conception.

Une formation en conduite de travaux m'a apporté de nouvelles compétences, notamment en suivi de travaux et en accessibilité.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Architecture

AMO

Architecte programmiste

Marchés Publics

Accessibilité et Handicap

Conduite de travaux

maitrise d'oeuvre

Relevé de bâtiment

Modelisation informatique

Pathologie du bâtiment

Mise en place de consultations (Moe, CT, OPC,..) :

Rédaction de programmes techniques détaillés

Etudes de faisabilité spatiale, technique et finan