Emilie CROUTON

Je suis professeur de yoga et je propose des cours de yoga individuels, ou en petit groupe adaptés à chacun et/ou un accompagnement personnalisé couplé avec le yoga, sur demande sur un thème particulier En français, anglais, espagnol.

Jai découvert le yoga à travers, tout dabord, la méditation et mes expériences de Vipassana (enseignement et méditation en silence) au Centre Dhamma Malaya à Kulim en Malaisie et au Centre Dhamma Mahi au sud de Paris en France. Grâce à mes expériences de voyage et mon ouverture sur le monde, je me suis également ouverte à moi-même et jai découvert ce monde intérieur aussi riche que notre monde extérieur. Le relationnel, le contact, lunion, sont des choses bien plus fortes que lon ne pourrait le penser. L« union », dailleurs, est la définition du mot « Yoga » en sanskrit.



Après avoir travaillé en finance, où jai obtenu toutes les qualités nécessaires à la gestion et création dentreprise, la rigueur et la conscience professionnelle, jai décidé de créer mon entreprise. Grâce à tous ces enseignements, je suis capable de construire des séances de qualité. Il sagit daccompagner chaque personne, vers un bien-être, vers un petit bonheur quotidien à travers la pratique du yoga, posturale mais pas seulement (respiration, méditation, relaxation...).

Transmettre mes connaissances, ma bienveillance, mon écoute est primordiale. Je travaille dans la confiance, avec une pédagogie adaptée à chacun, un respect tout en gardant une notion de plaisir. Joffre également une dimension internationale à ces accompagnements car mes cours peuvent se dérouler à distance mais surtout, en français, en anglais et en espagnol.



Le yoga est pour moi avant tout un apprentissage continu, amenant à des remises en question permanentes, de sa personne mais aussi de ce que lon entrevoit de la discipline.

N'hésitez pas à me contacter pour plus dinformations et je vous souhaite une très bonne journée.

Namaste.



