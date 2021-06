Emilie DECLERCK

Titulaire d'une licence en psychologie, j'ai par la suite souhaité appliquer mes connaissances dans cette discipline au domaine du conseil en insertion professionnelle. J'ai donc suivi et obtenu une licence professionnelle en ressources humaines formant plus spécifiquement à la gestion et à l'accompagnement des parcours professionnels et personnels.



C'est dans le cadre de cette dernière formation que j'ai acquis et développé mes premières compétences en tant que conseillère emploi, en alternance, à partir de 2010, au sein du centre de formation Innovation Développement Formation (ID Formation) à Roubaix, qui m'a ensuite proposé un poste conseillère en insertion et orientation professionnelle, au terme de mes études, jusqu'en juin 2012. Puis dès juillet de la même année, j'ai occupé le même type de poste au sein de l'association Vecteur Emploi, à Dunkerque, jusqu'en décembre 2013.



J'ai quitté le Nord Pas de Calais en 2014 pour rejoindre la Bourgogne et plus particulièrement le bassin de Dijon où je suis installée. J'occupe actuellement, et depuis janvier 2015, des fonctions de conseillère au sein de Pôle Emploi, où je mets au profit des demandeurs d'emploi mon expertise en matière de suivi, d'accompagnement vers l'emploi et de conseil en évolution professionnelle.