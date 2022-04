Isabelle PIREZ LENOIR

Mes missions de conseillère en insertion professionnelles auprès d’un public fragilisé par l’éloignement de l’emploi et la précarité, ont professionnalisé mes pratiques sur la conduite d’entretien, la collaboration avec les différents acteurs de l’insertion socio-professionnelle et de la formation et le partenariat avec les entreprises locales.



J'ai migré en Juillet 2015 avec mes compétences dans la poche, de la métropole lilloise vers les 7 vallées. Je parviens peu à peu à mon objectif professionnel, qui est celui de la prise en main d'un dispositif, d'en assurer la mise en place et d'atteindre les résultats qualitatifs et quantitatifs.



Ma mission actuelle jusqu'en décembre 2017 est l"élaboration et la mise en oeuvre du Club des Chercheurs d'Emploi dans le cadre de l'IEJ.

J'ai donc écrit le plan opérationnel dans le respect du cahier des charges et j'ai décliné les séances et les objectifs. Les groupes ont démarré et la tâche est enthousiasmante !



Mon objectif professionnel est de concentrer mes compétences sur un poste de chargée de projet.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Relations humaines

Formation professionnelle

Insertion socioprofessionnelle

Ingénierie de formation

Accompagnement

Gestion de projet

Conseil RH

Microsoft Office