Contribuer à construire un avenir durable pour notre société est ma priorité.

Jaccompagne actuellement des collectivités dans la mise en œuvre de projets en lien avec la transition écologique. Après un an dans le domaine des déchets, je souhaite continuer à aiguiller les acteurs publics et privés en morientant cette fois vers le secteur de l'aménagement et des mobilités, qui me passionne tout particulièrement.