Je suis ingénieur matériaux dans le domaine des biomatériaux implantables. J'ai toujours eu l'envie de prendre soins des autres, grâce aux secteur des biomatériaux je peux le faire même si c'est de façon indirecte. La transmission et le partage des connaissances sont pour moi essentiel pour progresser et s'enrichir sur le plan personnel. J'ai réalisé différents projets au sein d'équipe où j'ai pu échanger et apprendre pour mon plus grand bonheur.