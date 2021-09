Emilie DELMOND

Photographe nomade et exploratrice sensible, enfant de la Drôme, attirée par les grands espaces et les voyages au long cours, connectée aux esprits libres et créatifs, depuis toujours en partance, jai fait de ma passion, la photographie, mon métier.



Diplômée de Sociologie, de Langue et Littérature Allemande et de Communication, passionnée par les arts, larchitecture et le design, jaime créer et valoriser vos identités visuelles, accompagner votre message, sublimer votre univers et raconter votre histoire.



Très attachée à la composition et à la lumière, je développe un univers créatif, design et poétique.