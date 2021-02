6 années d’expérience à Londres et à Paris sur des sites internationaux, maîtrise de tous les outils e-commerce. Forte de 3 ans d’expérience chez l’un des plus gros détaillants du Royaume-Uni dans le domaine de la mode. Fortes capacités d'analyse, de synthèse et d'organisation, attitude positive et esprit orienté résultat.



Mes compétences :

Venda

Magento

Business Objects

Hybris

Email Marketing

SEO

Copywriting

Digital marketing

Online Marketing

Ecommerce

International

Strategy

Web