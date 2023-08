Emilie DROUARD

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) en 2006, j'ai débuté dans la société CED en Martinique suite à un stage en tant que chargé d’opérations.

Après deux ans passés dans cette structure, j’ai intégré la société Morinos Ros en charge de l’assistance à maitrise d’ouvrage d’une des principales Société d’Economie Mixte de France.

Forte d’une expérience de cinq ans en tant que responsable de programmes, j’ai acquis une solide expérience dans la construction de logements mais également abordé des domaines aussi diversifiés que bureau, hôpital ou lotissement. Cela m’a permis de suivre un nombre important de chantiers et aussi de gérer des situations imprévues inhérentes à ces opérations.

Par la suite, j’ai souhaité poursuivre mon parcours en France métropolitaine et j'ai poursuivi mon parcours au sein de BOUYGUES IMMOBILIER en tant que manager de projet pour le programme LOSANGE à l'agence d'Orléans.

J'étais en charge dans un premier temps du montage opérationnel, juridique et financier de programmes de maisons individuelles autour des centrales nucléaires destinés aux agents EDF puis dans un second temps du management d’un responsable de programme puis du pole technique.

Forte de cette première expérience de management, j'ai évolué en tant que directrice opérationnelle à l'agence de Tours.

A ce jour, j'ai la responsabilité de l'équipe opérationnelle en charge du suivi des projets immobiliers depuis le transfert foncier/programmes jusqu'au transfert au Service-Après-Vente.