Emilie EMILIE MARTIN (MARTIN)

J’ai une grande capacité d’adaptation à de nouvelles activités et à de nouveaux environnements de travail. Mon autonomie et ma compréhension des enjeux de l’Entreprise, me permettent d’être proactive et soutien à la prise de décision. Je suis force de proposition dans une démarche d’amélioration continue et d’automatisation du travail. Fédératrice confirmée, je favorise le travail d’Equipe dans la recherche de solutions innovantes, contribuant à la synergie des idées et la montée en compétence des collaborateurs.



Mes compétences :

Système d'information

Microsoft Excel

Gestion financière

Gestion de projet

Reporting

Business Objects

Contrôle de gestion

Management

Audit interne

Audit