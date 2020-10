Emilie FOUGA GASPARIK

Jeune femme dynamique à la recherche d'une opportunité.



Je recherche un poste qui me permettrait de m'épanouir professionnellement.

Je suis une personne rigoureuse, discrète, qui sait vite s'adapter à un nouvel environnement professionnel et à un nouveau poste. J'ai un bon sens relationnel, que cela soit avec des clients ou mes collègues.



Mes compétences :



Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

LexisNexis Polyacte

iNot



Gestion de patrimoine

Fiscalité



Gestion des ressources humaines

Normes rédactionnelles

Droit des procédures collectives

Droit des obligations

Contentieux

Droit commercial

Droit des sociétés

Droit civil

Droit social



Accueil physique et téléphonique

Archivage

Gestion administrative, gestion du courrier, gestion des plannings

Constitution de dossiers

Requêtes en injonction de payer, suivi des dossiers de recouvrement amiable ou juridique avec l'aide des huissiers de justice

Rédaction d'Assemblées générales des entreprises, de divers actes relatifs aux entreprises, formalités.

Rédaction d'actes juridiques diverses (notariat notamment).



Comptabilité générale et analytique - bases