Emilie GABET

De formation commerce (BTS MUC),



- Ma première expérience fut en hypermarché, CARREFOUR EURALILLE, chargé d'établir et de suivre mon rayon (confort de la maison et jardinerie)



- Expérience poursuivie et valorisée chez SIMPLY MARKET au poste d' apprentie manager de rayon en charge de diriger une équipe de 4 personnes ainsi que de suivre l'évolution de mes rayons (frais);



- Désireuse de me spécialiser, notamment dans l'aspect du merchandising, j'ai eu l opportunité de travailler pour le groupe CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. J'étais en charge des transformations des SHOPI en CARREFOUR CONTACT (mobilité Grand Nord)



- Suite à mes différentes expériences dans le commerce j'ai voulu découvrir une autre façon d'approcher la relation clientèle, je suis donc partie chez VILOGIA. En binôme avec une ou deux personne j'ai été en charge d'un secteur de logement sociaux. Mon rôle était de constituer ses dossiers ainsi que de faire certaines visites.



- Entre deux j'ai eu quelques expériences en tant que préparatrice de commande. Cela m'a appris sur la rapidité et la précision mais ça m'a permis de voir aussi par rapport à mes expériences passées et futur comment cela fonctionner en AVAL.



- J'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe CREDIT AGRICOLE sur leur centre d appel. Mon challeng a été rempli autant au niveau des objectifs de ventes que sur mon efficacitée telephonique. Mon CDD arrivant a terme et n ayant qu un BAC+2 , mon RH n a pu me faire signer mon CDI (politique RH recrutement BAC+3).



- J ' ai donc suivi mon parcours par SOLLY AZAR en tant que conseillere clientele par telephone. Ma specialisation etant de vendre de la mutuelle pr le groupe banque postale. Mes resultats ont ete au attente de mes managers.(CDD 7 mois)



- mon metier de referance etant le domaine bancaire j ai ete embauché en CDI a la SOCIETE GENERALE sur leur centre d appel a LIlle. J aime le challenge ainsi que la relation client que j ai. En poste actuellement je cherche a developpé mon relationnel client par un poste au contact client et non plus derriere un telephone.



- La suite au prochain épisode désireuse d'apprendre , je m'intègre facilement et j'apprends vite. J'aime le challenge au niveau des objectifs à atteindre. Le secteur bancaire reste la branche qui me permets de m'épanouir totalement pour le moment (relation clientèle + commerciaux).