Valery HAPIOT

Se connaître soi-même avant de trouver le job parfaitement aligné avec qui nous sommes n’a pas été de suite l’évidence pour moi.

Je suis rapidement entré dans la vie active et je me destinais à l’informatique. Mais avais-je pris le temps de me poser les bonnes questions ?

En y réfléchissant un peu je me suis naturellement rendu compte que j’aimais le contact avec les autres, les faire progresser tout en progressant moi-même.

Cela me plaisait tellement que j’ai vite performé pour évoluer logiquement vers des postes de manager.

En 2019 un autre virage ? Non, simplement une prise de conscience de l’évolution du monde et des métiers.

J’ai toujours été attiré et stimulé par les nouvelles technologies et le virage du digital m’est apparu comme une opportunité.

Alors, GO ! Passons à l’action !

J’ai décidé de choisir le MBA DMB pour devenir un expert car autant ne pas faire les choses à moitié !



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Gestion de la relation client

Créativité

Esprit d'équipe

Réactivité