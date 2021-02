→ A la recherche de Talents.



→ Restons connectés :

• Twitter : @EmiKieffer

• Viadeo : http://www.viadeo.com/fr/profile/emilie.kieffer4



Rendez-vous sur le site moovijob.com afin de découvrir les dernières offres (emploi, stage et formation) à la une ! Et découvrir nos prochains événements dont les dates sont mentionnées ci-dessous !



→ Le planning de nos événements pour l'année 2019 :



MOOVIJOB TOUR :

✎ Luxembourg ☞ 22/03/2019 ☞ ECCL (Kirchberg)

✎ Strasbourg ☞ 06/09/2019 ☞ Palais de la Musique et des Congrès (PMC), salle Etoile

✎ Metz ☞ 11/10/2019 ☞ L'Arsenal





PLUG&WORK :

✎ Strasbourg ☞ 05/02/2019 ☞ Biocluster des Haras

✎ Lille ☞ 23/04/2019 ☞ Gare Saint Sauveur

✎ Paris ☞ 21/05/2019 ☞ Pavillon Gabriel

✎ Metz ☞ 12/06/2019 ☞ Saint-Pierre-Aux-Nonnains

✎ Luxembourg ☞ 12/11/2019 ☞ D'Coque



UNICAREERS :

✎ Luxembourg ☞ 27/09/2019 ☞ LuxExpo The Box



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'information à l'adresse suivante >> emilie.kieffer@moovijob.com



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Esprit d'équipe

Recrutement

Ressources humaines

Organisation

Autonomie

Sourcing