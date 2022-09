Emilie MARINOVA

Dans le cadre de mon Association des Amis de la France a Varna, ayant pour vocation de promouvoir la langue francaise , la culture , la civilisation , la literature , je me suis decidee a ouvrir un centre francophone avec une bibliotheque pour repondre aux grands besoins d un grand nombre de francophones de Varna , car il est impossible de trouver ici des livres , journaux et magazines en francais .J ai commence a collecter des ouvrages pour cette bibliotheque et je me permets de demander a vous TOUS , votre assistence pour completer ma documentation .Vous est - il possible de m envoyer des livres de vos bibliotheques privees ,meme en nombre limite et pas forcement recents ? chaque livre ou autre document sera bien venu , ce serait tres utile etapprecie par toutes les personnes francophiles , membres . visiteurs et grand public .MON ACTION EEST BENEVOLE et je m efforce de contacter par cette annonce tous les membres de VIADEO y compris les editeurs de France qui peuvent m aider dans mon projet.Je voudrait vous remercier a l avance de toute contribution possible de votre part , je suis prete a vous apporter toutes les precisions complementaires

PS ET SI VOUS AVEZ DES PROPOSITIONS LIEES A MON PROJET N HESITEZ PAS LES PARTAGER AVEC MOI ,







