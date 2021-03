Emilie MORLOT

Je suis en recherche active sur le secteur d'Ernée, Fougères, Mayenne.



Dynamique, rigoureuse, j’ai appris à travailler dans des conditions parfois difficiles qui m’ont permises d’apprendre à gérer les urgences, à me former rapidement sur de nouveaux outils mais également à gérer les litiges pour une meilleure satisfaction clients.



A l’écoute du marché du travail, et prête à saisir les opportunités qui s’offrent à moi.



Mes compétences :

Microsoft Office

Offres commerciales

Travail en équipe

Accueil physique et téléphonique

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Customer Relationship Management

Salesforce

Gestion des litiges

Rédaction de courriers

VEGA