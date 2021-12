Originaire de bretagne, je suis installée à marseille depuis 2004. 31 ans et célibataire je suis également maman de 2 petits bouts et je travaille pour repsco depuis 2004 en tant que visiteuse médicale sur marseille et sa région.

Autant dire que pour coordonnées tout ca il faut être organisée et super dynamique. Mais c'est sans compter sur ma volonté et exigence personnelle.