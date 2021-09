émilie NÉROT

Travailleuse du web depuis 2008, je mets mes compétences de rédactrice web, Community Manager et consultante SEO Freelance à disposition des startups, TPE et PME de Nantes, Paris, Rennes et Angers.



Forte de 8 années d'expérience acquise auprès d'une agence conseil parisienne reconnue, d'un leader mondial de la robotique et d'une startup labellisée FrenchTech ainsi que de 5 années en Freelance, je me propose de vous accompagner dans la gestion de votre visibilité sur le web.



Mon champ d'action couvre :

- La stratégie de contenu et la rédaction SEO,

- Le Community Management et le marketing dinfluence,

- Le référencement naturel onsite et offsite,

- La e-réputation



Pour me contacter : https://www.emilie-nerot.com/

Découvrir mon blog : https://nantes-vegetal.fr/