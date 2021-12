Emilie ORLIANGE

Chercheur à l'Université, j'ai été chargée du suivi, de l’évaluation, de la valorisation et du transfert du programme de recherche AFCC "Arts de Faire Culinaires au Collège" de 2013 à 2018, en parallèle d'une thèse de doctorat en comportement du jeune consommateur.

=> Proj'Educ Lab : Générateur de nouveaux projets !

Site: https://www.projeduc-lab.fr/



Je suis en mesure d'effectuer les missions suivantes :

=> Gestion & évaluation de projets éducatifs, recherche de financements, communication & valorisation, rédaction de contenus.

=> Conseil & expertise en gestion de projets éducatifs, étude des pratiques culinaires et alimentaires des jeunes consommateurs & marketing culinaire.

=> Formation aux sciences de gestion en Charente : gestion de projets, marketing, comportement du consommateur, communication, management, commerce.



Lien vers mon CV: https://www.calameo.com/read/00307272883431bbd2cce



Mes compétences :

Recherche en sciences de gestion

Expertise en focus groups

Gestion de projet

Evaluation et suivi de projet

Étude de marché

Analyse de données

Recherche de partenaires

Recherche de financement

Recherche scientifique

Recherche documentaire

Communication externe

Réponse aux appels d'offres

Recherche action longitudinale

Sociologie de l'alimentation

Études qualitatives

Animation d’ateliers

Accompagnement

Animation de réunions

Animation d'équipe

Ingénierie de formation

Conscience professionnelle

Assiduité

Autonomie professionnelle

Conseil

Gestion du personnel

Esprit analytique

Animation de formations

Esprit d'initiative