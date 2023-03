Emilie PETIT

De mai 2015 à ce jour

Graphiste pour Lim-Group (CWD sellier + Devoucoux). Sellerie haut de gamme et haute compétition.

Création et exécution des travaux : affiches, flyer, bâche, stand...

Organisation du studio de création et imprimerie interne.



de nov. 2005 à fév. 2010

Infographiste maquettiste en agence de publicité (KURYO COMMUNICATION, 75 Paris)

Création et exécution des travaux : affiches publicitaire, logos, annonces presse et chartes graphiques.

(Budget : LEROY MERLIN,INTERSPORT et Bébé9).

Création de pages de sites internet.



de fév. 2002 à août 2005

Infographiste en agence de communication graphique (ORANE, 93 Montreuil)

Création et exécution des travaux : journaux interne, annonces presse, chartes graphique, logos et affiches publicitaires.



de janv. 2001 à janv. 2002

Infographiste en contrat de qualification (ORANE, 93 Montreuil) - exécution des travaux, mise en page, mini chartes graphique, cartes de visite et têtes de lettre.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Design

In design

Infographie

Maquette

Mise en page

X press

Adobe InDesign

Graphisme

Adobe Photoshop

Communication

Publicité