Emilie WEDRYCHOWSKI

Passionnée par la réflexion sur les manières alternatives de consommer la mode, je souhaite m’investir dans une entreprise qui innove dans les propositions qu’elle offre pour concevoir ce que sera la mode de demain.



Pour répondre à l’enjeu de développement durable. Pour continuer à croire que la mode est un jeu et que pour cela, il est essentiel de bâtir de nouvelles règles qui deviendront les normes futures.





En poste depuis 6 ans à La Halle, j’ai commencé par apprendre les fondamentaux de la gestion de collection sur le prêt-à-porter femme pendant 5 ans pour connaître les équilibres économiques sur lesquels repose le succès d’une collection.

Expérience qui m’a permis de renforcer mes capacités d’analyse et de synthèse, de développer ma réactivité et ma flexibilité pour mener les actions adéquates en fonction du niveau d’activité commerciale.

Depuis plus d’un an maintenant, en tant que Chef de produit Maroquinerie, j’ai acquis les compétences pour construire un assortiment en tenant compte des éléments externes de concurrence, de l’observation des tendances ainsi que des spécificités inhérentes aux goûts des clients de La Halle.





Au-delà de l’enrichissement de mes compétences professionnelles, cette expérience a renforcé mes qualités et valeurs personnelles : l'optimisme, la bienveillance à l’égard des autres, l’engagement vis-à-vis des intérêts de l’entreprise, l’adaptabilité et la maîtrise de soi dans un contexte mouvementé.





Mes compétences :

Construction de collection

Analyse des ventes

Analyse de la concurrence

Gestion des stocks