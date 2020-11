Emilie WROBLEWSKI

Diplômée d’une Licence d’archéologie et d’un Master « Matériaux du Patrimoine Culturel », je souhaite mettre à profit mes connaissances (ainsi que mon expérience professionnelle acquise sur le terrain) afin de vivre de ma passion qui est de conserver et restaurer notre patrimoine.



Mon Master m’a permis de me spécialiser sur les différents matériaux du patrimoine et particulièrement sur le matériau « Pierre ».

Durant mon Master 1, j’ai étudié les différentes techniques de nettoyage de la pierre en participant à différents chantiers sur Bordeaux.

Lors de mon Master 2, je me suis attachée à la caractérisation des altérations et dégradations de la pierre de construction de Saint-Émilion (le Calcaire à Astéries) pour connaître leur processus physico-chimique et ainsi reconnaître les différentes altérations et dégradations.

Suite à mon cursus universitaire, j’ai suivi une formation professionnelle Maçon Bâti Ancien afin d’apporter un côté pratique au côté théorique, me permettant d’être sur les chantiers et de suivre les campagnes de restauration.



Mes compétences :

Archéologie

archéométrie