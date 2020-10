Propulsé par une expertise de 12 ans dans le domaine du digital, mon parcours professionnel s'est perfectionné sur les thèmes de l'architecture en Systèmes d'Information, la gestion de projet et le management d'équipes IT.



Lensemble de ces expériences se retrouvent au sein de la société ESCEMI qui se mettra au service de vos projets pour vous apporter des compétences techniques et relationnelles, avec un sens de la rigueur et du travail bien fait.