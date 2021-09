Emily BLIER PETERSON

Conseil et maîtrise d'oeuvre pour TPE, PME et particuliers : pour des bâtiments écologiques et durables, restauration dans le respect des techniques traditionnelles pour un bâti sain !



Pourquoi "la canadienne" ?

C'est un jeu de mots entre la tente, mon logo, et mes origines !



On me surnomme parfois professionnellement "la canadienne". Ça me démarque. Et naturellement j'associe cela au symbole de l'abri, bon enfant, d'une toile de tente car je crée des lieux de vie, qui abritent les personnes !



Mes compétences :

Autocad 2D

Sketchup

Photoshop

Gestion de projet

Archicad

Economie de la contruction

Animation de réunions

Planification

Microsoft Office