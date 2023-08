Emily SIMAR

Je suis spécialisée dans le développement commercial (chiffre d'affaires | marge), le management d'équipes et la gestion de territoires commerciaux en PME. J'ai élargi en 2018 mon champ de compétences par la maîtrise de la gestion des ressources financières.

Ma valeur ajoutée/mes savoir-faire sont :

. Construire et mettre en oeuvre des stratégies commerciales BtoC et BtoB

. Négocier avec les grands comptes GMS (GSA & GSS), Discount, E-Commerce, grossistes, Horeca, l'Industrie agroalimentaire ainsi que les détaillants

. Prospecter et animer les distributeurs/agents à l'export

. Développer la marge et optimiser la politique de pricing

. Recruter, animer et manager des équipes itinérantes et sédentaires (force de vente et back office/ADV

. Organiser et animer des événements : réunions commerciales et salons professionnels

. Construire les budgets annuels, KPI et tableaux de bord de suivi

. Analyser les résultats et piloter les actions correctrices

. Réaliser l'interface avec les services Direction/Marketing/Supply Chain/Finances/RH

. Déployer les stratégies marketing, réaliser la veille concurrentielle et être forces de propositions

. Participer à la construction des assortiments et produits/services

Mon projet professionnel est d'occuper un poste à responsabilités au sein d'une PME ou TPE en apportant ma contribution à son développement économique. L'objectif sera la mise en oeuvre d'actions concrètes et mesurables telles qu'analyser les données de son activité, identifier les axes d'amélioration, définir les orientations stratégiques et les objectifs de rentabilité, développer l'activité commerciale, organiser son fonctionnement, gérer les budgets et communiquer sur ses résultats et évolutions (secteurs : biens de consommation courante et commerce inter-entreprises). Vous pouvez me joindre au 00.33.671.05.65.97.



Mes compétences :

Management Opérationnel

Gestion budgétaire

Stratégie commerciale

Négociation commerciale

Développement commercial

Administration des ventes

Animation d'équipe

Business development

Centres de profits