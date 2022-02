Emma GAFFET

Sortant d'un baccalauréat STMG, je me dirige vers des études de commerce dans le but de travailler dans la marketing. J'aime le travail d'équipe que j'ai pu expérimenter au cours de mon cursus. J'ai un tempérament dynamique qui m'a permis, quand cela était nécessaire de remotiver le groupe dans le cadre du travail comme comme dans la vie personnelle grâce au sport par exemple.



Mes compétences :

Economie et Droit

Informatique : word, excel, poxer point

Communication multimédia - Marketing

Perfectionnement digital : site internet, montage