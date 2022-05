Étudiant en première année d'un Bachelor de Management International à l'ESSCA de Cholet. Je suis actuellement à la recherche d'un stage en entreprise dans les secteurs du commerce, du marketing et du management, afin d'acquérir une nouvelle expérience professionnelle. Dynamique et polyvalent, je suis ouvert à toutes les opportunités.



Passionné de basket depuis mon plus jeune âge,j'aime m'investir au sein d'une équipe. De plus, avec mon expérience du sport de haut niveau, le travail est une valeur qui me tiens à cœur.



http://www.doyoubuzz.com/louis-feufeu



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel